جبالي لنواب "المصري الديمقراطي": أقدر مناقشاتكم واللائحة تطبق على الجميع وأنا أولهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حرص المستشار حنفي جيالي، رئيس مجلس النواب، على توجيه كلمة إلى نواب الحزب المصري الديمقراطي، خلال الجلسة العامة، المخصصة لمناقشة قانون التخطيط العامة للدولة، والذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ .

وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة: نواب الحزب المصري الديمقراطي، أنتم محل تقدير وتأخذون وقتًا ليس بالهين في المناقشات، وأقدر مناقشاتكم، موجهًا حديثه إلى نواب الحزب: "اللائحة سارية على الجميع وأولهم أنا".

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كل موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًّا وجغرافيًّا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى التحول نحو اللا مركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلًا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم؛ وهو ما لم يكن موجودًا في القانون السابق.