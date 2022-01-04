علماء يفسرون أسباب عدم إصابة بعض الأشخاص بكورونا رغم التعرض المستمر للعدوى

اسماعيل عبد الحي - اكتشف علماء في المملكة المتحدة، عدم إصابة بعض من العاملين في المجال الطبي بفيروس كورونا، رغم تواجدهم في خضم الموجات الوبائية العاصفة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" عن علماء في كلية لندن الجامعية، ممن درسوا عينات دم لمئات من موظفي خدمة الرعاية الصحية، الذين لم يصابوا على الإطلاق بفيروس "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد 19". وأشارت الصحيفة إلى الممرضة ليزا ستوكويل (34 عاما)، والتي خدمت خلال أغلب عام 2020 في استقبال مصابي كورونا، ولم تصاب قط بالفيروس رغم التقاط زملائها له. وقالت ستوكويل إنها توقعت أن تأتي نتيجة اختبارها إيجابية عند مرحلة ما، ومع ذلك، لم تنتقل إليها العدوى قط، مضيفة أنها لا تدري ما إذا كان جهازها المناعي قويا أم هناك سببا آخر تجهله.