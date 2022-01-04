المغرب يعلن أول وفاة بمتحور أوميكرون

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا، لسيدة مسنة.

وكشفت الوزارة أن المتوفاة امرأة تبلغ من العمر 67 عاماً، تعاني مجموعة من الأمراض المزمنة.

وقالت الوزارة، في تصريحها نصف الشهري بشأن الوضعية الوبائية، إن 7 حالات مؤكدة الإصابة بأوميكرون توجد بأقسام الإنعاش، مشيرة إلى اكتشاف ما مجموعه 152 حالة إصابة بالمتحور أوميكرون.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سجلت المملكة أول حالة إصابة بالمتحور الجديد.

وآنذاك، كشف المسؤولون المغاربة، أن الحالة المُسجلة لدى امرأة بمدينة الدار البيضاء، هي متحورة محلياً وغير وافدة.

وتفرض المملكة احترازات شديدة، وذلك خوفاً من تفشي المتحور أوميكرون بين المغاربة.

وتسجل منحنيات المؤشرات الوبائية للإصابة بفيروس كورونا، في المغرب، ارتفاعاً متزايداً.

وبحسب المعطيات اليومية التي تُفصح عنها وزارة الصحة المغربية، فإن الحالات اليومية، ومعها الحالات النشطة تمضي في ارتفاع مستمر منذ أسبوعين تقريباً.

وأمس الإثنين سجلت المملكة ما مجموعه 885 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبهذه الحصيلة، ترتفع الحالات النشطة الحاملة لفيروس كورونا إلى 10877 حالة في مختلف أنحاء البلاد.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها سجلت 7 وفيات جديدة بالفيروس، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 365 حالة شفاء إضافية.

وعلى مستوى الحالات الخطرة، فإن عددها بلغ حتى مساء الاثنين، ما مجموعه 166 حالة.

ومن بين هذه الحالات، أفادت وزارة الصحة بوجود 6 حالات حرجة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، في حين هناك 56 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.