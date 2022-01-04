ثمانية قتلى جراء الفيضانات في جنوب إيران

الفيضانات في جنوب إيران (أ ف ب).

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم جراء فيضانات في جنوب إيران نتجت عن أمطار غزيرة يتوقع أن تستمر حتى أواخر الأسبوع، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» عن المتحدث باسم هيئة الإغاثة الوطنية مجتبى خالدي قوله إنه «على إثر الفيضانات والأمطار خلال الأيام الماضية في المناطق الجنوبية من البلاد، سجل ارتفاع في عدد الضحايا والوفيات».

وأضاف: «إلى الآن، توفي ثمانية أشخاص ولا يزال اثنان في عداد المفقودين»، مشيراً إلى أن السيول أدت أيضاً إلى إصابة 14 شخصاً آخرين بجروح.