انت الان تتابع خبر برشلونة يقترح اعادة توريس لناديه السابق مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واوضحت التقارير أن "أحد مسؤولي برشلونة اقترح على السيتي أنه في حال عدم تسجيل فيران توريس بسبب مشاكل حد الرواتب مع رابطة الليغا فإن اللاعب يبقى مع النادي الإنجليزي ومحاولة تجديد العملية في الصيف المقبل.واضافت أن "مانشستر سيتي رفض تمامًا الاقتراح وقد يلجأ برشلونة لبيع بعض من نجومه لكي يتسنى له تسجيل اللاعب وإنهاء الأزمة.

ويذكر ان برشلونة تعاقد مع توريس هذا الشتاء من مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو بالإضافة للمكافآت.

