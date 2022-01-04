فنانة شهيرة تُصاب بـ'كورونا' وهذه المرة مع زوجها

وأعلنت الزاهد عن الخبر عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتبت في منشور لها أنها هي وزوجها ثبتت إصابتهما بـ"كوفيد-19"، بعدما جاءت نتيجة التحليلين إيجابية.

وطلبت الزاهد من كافة من خالطها هي وزوجها أن يجري فحص "كورونا" للاطمئنان على نفسه للتاكد من عدم نقلهما العدوى له.

وتعد هذه المرة الثانية التي تُصاب فيها هنا الزاهد بفيروس "كورونا"، بعدما أعلنت التقاطها له في شهر آذار الماضي