وفاة مواطن وإصابة 12 آخرين في حوادث طرق بأسيوط.. والشبورة تغطي المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير: محمود عجمي:

غطت الغيوم والسحب سماء محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، والتي أدت إلى حجب أشعة الشمس، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع توقعات بهطول الأمطار على عدد من المراكز وقري المحافظة.

وتشهد محافظة أسيوط حالة من الطقس السيئ لليوم الرابع على التوالي، حيث تسود الشبورة المائية التي تحجب الرؤية على الطريق السريع بمختلف مراكز المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وفي السياق ارتفعت حصيلة الطقس السيئ بمحافظة أسيوط إلى مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حوادث طرق متفرقة، وأعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، عن غلق الطريق الصحراوي الغربي والشرقي في الاتجاهين لوجود شبورة مائية.

وحذر المركز، قائدي السيارات والمسافرين على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية من وجود شبورة مائية وانخفاض الرؤية على الطرق.

وتهيب إدارة مرور أسيوط قائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور واتباع الإرشادات المروية، حفاظاً على سلامتهم، وعدم استخدام الطرق السريعة، خلال فترة الشبورة، إلا للضرورة القصوى.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في حالة انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة أي طارىء أو سوء في الأحوال الجوية.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أي آثار تنتج عن الأمطار والتأكد من سلامة مخرات السيول بنطاق المحافظة، وجاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وناشد المحافظ، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة.