تطهير مخرات السيول تحسبًا للطقس السيئ في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على اتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية اللازمة ومراجعة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة وتطهيرها وإزالة العوائق منها، لمواجهة الأزمات تحسبًا لأوضاع الطقس غير المستقرة ومجابهة أية تقلبات جوية أو أمطار أو سيول محتملة خلال الفترة القادمة.

وقال المهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط، إنه جرى المرور على مخرات السيول وسدود الإعاقة وبحيرات التخزين بصفة دورية والوقوف على الحالة الفنية لها، وتنفيذ حملات لتطهيرها وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات، والتأكد من جاهزية المسارات لتصريف المياه الزائدة وخلف السد.

وأشار مدير عام ري أسيوط، إلى إزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي بالإضافة إلى التأكد من جاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل وتحديداً المناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة.