اخبار العالم

تطهير مخرات السيول تحسبًا للطقس السيئ في أسيوط

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على اتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية اللازمة ومراجعة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة وتطهيرها وإزالة العوائق منها، لمواجهة الأزمات تحسبًا لأوضاع الطقس غير المستقرة ومجابهة أية تقلبات جوية أو أمطار أو سيول محتملة خلال الفترة القادمة.

وقال المهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط، إنه جرى المرور على مخرات السيول وسدود الإعاقة وبحيرات التخزين بصفة دورية والوقوف على الحالة الفنية لها، وتنفيذ حملات لتطهيرها وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات، والتأكد من جاهزية المسارات لتصريف المياه الزائدة وخلف السد.

وأشار مدير عام ري أسيوط، إلى إزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي بالإضافة إلى التأكد من جاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل وتحديداً المناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا