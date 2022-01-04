3 عصرا.. بث مباشر لمراجعة الإنجليزي لأولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تبدأ منصة حصص مصر، مراجعة الامتحانات لطلاب الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول.

وتذيع منصة حصص مصر، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 3 عصرًا على صفحة المنصة على فيسبوك وقناة يوتيوب للبث المباشر لمراجعة مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي مع الاستاذة إيريني سمير.

ووجهت حصص، الطلاب بكتابة الأسئلة في مادة اللغة الإنجليزية أثناء البث المباشر في التعليقات، للرد عليها، حيث سيتم الإجابة عليها خلال البث المباشر.

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول اختبارات منتصف العام للعام الدراسي (2021 - 2022) لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، تجرى امتحان الصف الأول الثانوي في الفترة بين السبت 22/1/2022 وحتى الأربعاء 2/2/2022.

فيما تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي المقام في الفترة بين الأحد 23/1/2022 وحتى الخميس 3/2/2022.

كما حددت وزارة موعد إجراء الامتحانات للمواد خارج المجموع لطلاب الصف الثاني الثانوي يومي 16 و18 يناير 2022، بينما تعقد الامتحانات لطلاب الصف الأول الثانوي للمواد خارج المجموع يومي 15 و17 يناير 2022.

وأضافت الوزارة، أن الامتحانات إلكترونية في المدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ودعت وزارة التربية والتعليم، جميع الطلاب، بمراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

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