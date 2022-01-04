القبض على المتهمين بفبركة صور مخلة لفتاة الغربية المتوفية بالحبة السامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

ألقى ضباط المباحث بقسم شرطة كفر الزيات اليوم الثلاثاء، القبض على الشابين المتهمين بفبركة صور مخلة للطالبة بسنت خالد، 17 عاما، من أهالي قرية كفر يعقوب بكفر الزيات بمحافظة الغربية.

وكانت الصور المفبركة للفتاة انتشرت بين أهالي القرية ما نتج عنه مرورها بحالة نفسية سيئة وانتحارها بتناولها حبة غلال سامة.

كان اللواء هاني عويس، تلقي اخطار، من قسم شرطة كفر الزيات بالقبض على كلا من " ع.ح.ش" 17 سنة ، و" إ.ع.س"19 سنة، متهمين بفبركة صور مخلة للطالبة بسنت مما أدي إلى انتحارها.

جرى إخطار النيابة العامة وتحرير المحضر رقم 12775 إداري كفر الزيات لسنة 2022، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.