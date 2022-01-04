بسبب "كورونا"، "تويتر" يحظر حساب نائبةٍ مؤيّدة لترامب

اسماعيل عبد الحي - أعلن موقع "تويتر" حظر الحساب الشخصي للنائبة الأمريكية، مارجوري تايلور غرين على خلفية الإنتهاكات العديدة لسياسة التضليل الخاصة بفيروس كورونا.

جاء هذا في بيان صادر عن شركة "تويتر" أمس الأحد، حسب وكالة "أسوشيتدبرس".

وتم تعليق حساب النائبة الجمهورية المؤيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشكل دائم بموجب نظام "الإنذار" الذي أطلقته الشركة في مارس.

ويستخدم نظام الإنذار الذكاء الاصطناعي لتحديد المنشورات المضللة بشأن فيروس كورونا بدرجة تكفي لإصابة الناس بضرر.

ويؤدي الحصول على إنذارين أو ثلاثة لتعليق الحساب لمدة 12 ساعة، بينما الحصول على 4 إنذارات يقود إلى تعليقه أسبوعا، وخمسة تعليقات أو أكثر يمكن أن تؤدي إلى حذف الحساب من "تويتر" بشكل دائم.

وفي أوت، حجب موقع "تويتر" حساب النائبة المثيرة للجدل لمدة أسبوع بسبب نشرها تغريدة تؤكد فيها "فشل" لقاحات كورونا وعجزها عن كبح تفشي الوباء.

ويوم السبت الماضي، ذكرت غرين دون تقديم دليل حدوث "عددا كبيرا جدا من الوفيات بسبب اللقاح المضاد لكوفيد".

سبوتنيك