كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 4 - يناير - 2022 12:47 مساءً

بعدما تحدثت معلومات صحفية صباحاً عن رصد 12 إصابة جديدة بمتحور “مجهول الهوية” في فرنسا، أعلن معهد مستشفى جامعة مرسيليا للأمراض المعدية، الثلاثاء، عن رصد متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب البلاد.

وتعد الطفرات سمة مميزة لمعظم أنواع الفيروسات، مما يؤدي إلى ظهور متحورات أو سلالات جديدة منها. وتثير متحورات كورونا قلق العلماء بشأن قدرتها على مقاومة مناعة الجسم الذاتية أو التصدي للقاحات المعروفة.

يذكر أن بلدان عدة تعتمد بشكل متزايد حول العالم، على التطعيم لتجنب الشلل الاقتصادي، فيما أعلنت العديد منها تخفيف تدابير عزل المرضى وعائلاتهم، لمواجهة انتشار المتحور اوميكرون الذي أدى إلى ارتفاع هائل في عدد الاصابات بكوفيد-19.