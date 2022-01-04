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مسؤول إيراني يعلق على سبب الاحتكاكات على حدود أفغانستان مع جيرانها

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

عناصر من حركة طالبان - أرشيفية

عزا مسؤول رفيع في الخارجية الإيرانية سبب اندلاع اشتباكات حدودية بين القوات الأفغانية وقوات كل من إيران وباكستان وتركمانستان في الآونة الأخيرة، إلى قلة احترافية حرس الحدود الأفغاني.

وكتب مدير قسم غرب آسيا بالخارجية الإيرانية رسول موسوي على صفحته الشخصية على “تويتر” أن الاشتباكات المحدودة التي حصلت على الحدود الافغانية مع كل من إيران وباكستان وتركمانستان خلال الأشهر الأخيرة، جاءت بسبب “التصرفات غير المهنية” لعناصر “طالبان” وعدم معرفتهم بالمنطقة الحدودية والحدود الرسمية.

وكانت وسائل إعلام أفغانية أفادت أمس بأن اشتباكات مسلحة وقعت بين مسلحي حركة “طالبان” وحرس الحدود التركماني في إقليم جوزجان على حدود البلدين.

ووقعت حوادث مماثلة في ديسمبر الماضي، تورط فيها مسلحون من “طالبان” على الحدود الأفغانية الإيرانية، والأفغانية الباكستانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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