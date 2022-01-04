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مصرع 8 مهاجرين بحادث مروري في إيران

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - يناير - 2022 11:29 صباحًا

إسعاف في أحد المشافي الإيرانية

لقي 8 أشخاص يبدو أنهم لاجئون أفغان، مصرعهم جراء حادث سير بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران فجر اليوم الثلاثاء.

وحسب وكالة “تسنيم”، فإن شاحنة “بيجو” صغيرة تقل “مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين” انقلبت في الطريق بين مدينتي خاش وإیرانشهر، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وجرح 16 آخرين كانوا على متنها.

وتم نقل الجرحى إلى مستشفى في مدينة خاش بست سيارات إسعاف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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