إحباط هجوم استهدف قاعدة تضم قوات للتحالف الدولي في العراق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أُحبِط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين، اليوم الثلاثاء، حاولتا استهداف قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، بحسب مسؤول في التحالف أكد إسقاط الطائرتين.

وقال المسؤول إن ”القدرات الدفاعية في قاعدة عين الأسد العراقية، قامت بتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين هذا الصباح“.

وأضاف المسؤول لوكالة ”فرانس برس“، أن ”محاولة الهجوم لم تكن ناجحة، ولا يوجد ضحايا“.

وقال مصدر أمني، لـ“إرم نيوز“، أمس الإثنين، إن ”قاعدة فيكتوري الأمريكية في مطار بغداد الدولي تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين تحملان مواد متفجرة، لكن نظام الدفاع الـCRAM التابع للقاعدة الأمريكية، تمكن من إسقاط الطائرتين“.

وأكد المصدر عدم وقوع أي أضرار بشرية أو حتى مادية، جراء الهجوم.

وأضاف المصدر أن ”الأجهزة الأمنية المختصة فتحت تحقيقا في الحادث، لمعرفة جهة انطلاق الطائرتين المسيرتين“، لافتا إلى أن ”الطائرتين المسيرتين كتب عليهما عبارة (عمليات ثأر القادة)، في إشارة إلى سليماني والمهندس“.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، منذ السبت الماضي، استنفارا للقوات الأمنية، تزامنا مع مسيرات إحياء الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

واغتيل سليماني والمهندس، في مطار بغداد الدولي، مطلع العام 2020، عبر طائرات مسيرة أمريكية.

ومنذ اغتيال سليماني والمهندس، تكثفت الهجمات ضدّ المصالح الأمريكية في العراق، بصواريخ أو طائرات مسيرة أحيانا، تستهدف محيط السفارة الأمريكية في العراق، أو قواعد عسكرية عراقية تضم قوات من التحالف الدولي، أو مطار أربيل.

والأسبوع الماضي أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في بلاده، مشيرا إلى أن دورها أصبح يقتصر على المشورة والدعم.