شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تكشف النقاب عن خطة طوارئ جديدة لمواجهة مخاطر أوميكرون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الثلاثاء إن بلاده ستكثف الجهود للتصدي لزيادة محتملة في عدد المصابين بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا وتهدف إلى توفير العقاقير العلاجية، التي تنتجها شركة فايزر ويتم تناولها عن طريق الفم، في أنحاء البلاد الشهر المقبل.

وذكر كيشيدا أيضا أن الحكومة ستقرر الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستمدد القيود المفروضة على الحدود والتي قال إنها نجحت في منع زيادة أعداد المصابين.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي "سنستعد لتحويل تركيز اليابان على مكافحة أوميكرون إلى الإجراءات المحلية تحسبا للسيناريو الأسوأ المتمثل في زيادة محتملة للإصابات بين الناس".

وأضاف أنه إلى جانب الأقراص المضادة للفيروسات، التي طورتها شركة ميرك آند كو وتم توفيرها بالفعل في أنحاء البلاد، ستهدف الحكومة إلى طرح عقاقير شركة فايزر التي يتم تناولها عن طريق الفم في اليابان "في أقرب وقت ممكن بحلول فبراير شباط".

وقال إنه مع توافر عدد أكبر من العقاقير التي يتم تناولها عن طريق الفم ستسمح اليابان بحصول عدد أكبر من المرضى على العلاج في المنزل لتجنب زيادة في الإصابات مما يؤدي إلى حدوث عجز في أسرة المستشفيات.

وتراهن اليابان بقوة على العلاجات التي يتم تناولها عن طريق الفم لتجنب حالات الإصابة الشديدة والوفيات في حالة ظهور موجة سادسة من الوباء.