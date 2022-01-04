أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ119.

احتفلت أكبر معمرة في العالم، اليابانية كاني تاناكا، بعيد ميلادها الـ119، الأحد، قائلة إنها عازمة على الاحتفاظ بهذا الرقم القياسي سنة أخرى.

وبحسب صحيفة «غارديان» البريطانية، فإن المرأة المعمرة التي تعشق المشروبات الحلوة والشوكولاتة، احتفلت بعيد الميلاد داخل دار لرعاية المسنين في ولاية فوكووكا، جنوب غربي البلد الآسيوي.

ومنحت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية اللقب للمعمرة اليابانية في مارس 2019، وكانت وقتئذ في عامها الـ116، ثم أصبحت أكبر يابانية معمرة في التاريخ عندما بلغت 117 سنوات و261 يوماً في سبتمبر 2020.

وولدت المعمرة اليابانية سنة 1903.