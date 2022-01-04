المدعية العامة لنيويورك تطلب استجواب ترامب وأبنائه

أعلنت النيابة العامة في نيويورك أمس (الإثنين) أن المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس طلبت الاستماع إلى أقوال كل من الرئيس السابق دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بصفة أنهم شهود، وذلك في إطار تحقيق تجريه بشبهة تورط «منظمة ترامب» بجرائم احتيال ضريبي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأودعت جيمس محكمة ولاية نيويورك العليا وثيقة طلبت فيها الاستماع إلى أقوال هؤلاء الشهود الثلاثة في إطار التحقيق واسع النطاق الذي بدأته في مارس (آذار) 2019 لتبيان ما إذا كانت المجموعة القابضة التي يملكها ترامب وأسرته متورطة فعلاً في جرائم احتيال ضريبي.

وقال ناطق باسم مكتب المدعية العامة إنها «تريد من دونالد ترامب ودونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب الإدلاء بأقوالهم تحت القسم».

وفي 7 ديسمبر (كانون الأول)، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن جيمس طلبت من الرئيس السابق الحضور شخصياً إلى مكتبها بعد شهر تماماً، أي في 7 يناير (كانون الثاني)، للإدلاء بأقواله في هذه القضية، في معلومة لم يؤكدها أي مصدر رسمي.