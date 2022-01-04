أحدث جهاز تحكم عن بعد يحول موجات الراديو إلى طاقة

سيول: قامت شركة سامسونغ بتحديث جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالطاقة الشمسية والذي ظهر لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس في 2021.

وإلى جانب استخدام الضوء لتعبئة البطارية، تقول سامسونغ إن أحدث جهاز تحكم عن بعد Eco يمكنه تحويل موجات الراديو الخاصة بأجهزة التوجيه إلى طاقة لتبقى مشحونة بالكامل.

ويعد استخدام موجات الراديو من أجهزة التوجيه لشحن البطارية فكرة مبتكرة، حيث يتم إهدار هذه الطاقة بطريقة أخرى. واستفادت العديد من الشركات من حصاد الترددات الراديوية على مدار السنوات العديدة الماضية، على الرغم من أن هذا النهج يبدو أكثر ملاءمة للأجهزة منخفضة الطاقة مثل أجهزة التحكم عن بعد في التلفزيون.

وتوجد لوحة شمسية في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد، والتي تحتوي على أزرار مخصصة لبث التطبيقات مثل Netflix و Disney + و Prime Video وجهاز التحكم عن بعد مصنوع من مواد معاد تدويرها، وهو ما يتماشى مع جهود الاستدامة التي تبذلها سامسونغ.

وبينما كان جهاز التحكم عن بعد في الخلايا الشمسية في العام الماضي متاحًا باللون الأسود فقط، هناك خيار أبيض يتناسب مع مظهر أجهزة تلفزيون نمط الحياة من سامسونغ في 2022، بحسب موقع إن غادجيت.