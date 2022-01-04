تسببت بوفاة شخص.. الإطاحة بـ'طبيبة' وهمية في بغداد (صورة) - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد المتابعة الحثيثة من قبل قوة حماية مجمع مدينة الطب لأحدى النساء التي انتحلت صفة طبيبة في قسم طوارئ مستشفى بغداد التعليمي بتاريخ والتي وردت بحقها شكوى من من ذوي أحد المتوفيين وبعد تعميم صورتها واوصافها على المنتسبين كافة والتأكيد على محاولة القبض عليها حال التعرف عليها ، تمكنت مفارز مديرية حماية المنشأت والشخصيات من ملاحظتها والتحفظ عليها من قبل احد المنتسبين وهي ترتدي الزي الخاص بالأطباء وهي تحاول الدخول لقسم لطوارئ مستشفى بغداد التعليمي مدعية بأنها طبيبة ولديها حالة مستعجلة وبصحبتها شخصين اثنين".وأشار البيان إلى إنه "تم التعرف على الشخصين، وتقديم شكوى اصولية بحقهم من قبل ادارة مستشفى بغداد التعليمي المتمثلة بممثلها القانوني في مركز شرطة مدينة الطب بعد تسليمها اصوليا الى المركز أعلاه".