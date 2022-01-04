العاهل الأردني يتحدث عن أكبر تهديد يواجه دول الإقليم في الأعوام المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن الأردن "ماض في مسيرة التحديث السياسي دون تردد أو خوف".

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، فإن الملك عبد الله قال، خلال لقاءه رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان بالمجلس في قصر الحسينية، إن "ثمة أطراف تريد لمسيرة التحديث أن تفشل لكننا واثقون من النجاح بإرادة الأردنيين".

وأكد الملك عبدالله أن "التصدي للبطالة يتطلب قرارات وطنية شجاعة وتعاونا مستمرا بين القطاعين العام والخاص"، مشيراً إلى أن تحدي المياه هو أكبر تهديد سيواجه دول الإقليم في الأعوام العشرة المقبلة.

وفي وقت سابق، توقع وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، وصول عجز الأردن من مياه الشرب 60 مليون متر مكعب خلال العام المقبل، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى.

وقال النجار، خلال جلسة في مجلس النواب، لمناقشة إعلان نوايا وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، إن "ما يوجد في السدود حتى اليوم 72 مليون متر مكعب"، مشيرا إلى أن "كميات المياه المتوافرة في الأردن اليوم من جميع المصادر لا تتجاوز مليار متر مكعب".