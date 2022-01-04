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صحيفة مقربة من أردوغان تثير جدلاً واسعاً بعد حديثها عن فوائد تناول «الخبز والبصل»

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الشارقة - اميمة ياسر -    

أثارت صحيفة "يني أقيت" التركية، والمقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان، جدلاً واسعاً بين النشطاء بسبب "نصيحة" وجهتها للأتراك.

وذكرت صحيفة "زمان"، أن "يني أقيت" نصحت الأتراك "بتناول الخبز والبصل!".

ونشرت الصحيفة خبراً يتحدث عن فوائد تناول الخبز والبصل، موضحة أنهما يحميان من الأمراض ويمنعان تكوين الالتهابات في الجسم.

وأثار هذا الخبر موجة انتقاد واسعة في تركيا، إذ قال عضو حزب الشعب الجمهوري، أران أرادم، إن "الحكومة التي تحيا حياة مرفهة في القصور، وتحتسي السموثي، وتعرف بموائدها الفخمة، توصي شعبها بتناول البصل والخبز".

كما علّق الناشط التركي آدم ألقان ساخراً عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، بالقول: "منذ فترة طويلة وأنا أتغذى على هذه الأشياء بالأساس".

وسخر المدون التركي "قانقي" من هذا الخبر بالقول: "بصل وخبز وسموثي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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