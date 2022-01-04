شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض هيئة مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد 9 طلبات مناقشة والان مع تفاصيل الخبر
1-طلب مناقشة مقدم من النائبة ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة
2-طلب مناقشة مقدم من النائبة ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة نبات الجوجوبا لما له من فوائد اقتصادية
3- طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5 % من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون
4-طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار المحاصيل الزراعية
5-طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا
6-طلب مناقشة مقدم من النائبة آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية بالمناطق التاريخية والأثرية
7-طلب مناقشة مقدم من النائب تامر عبد القادر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الخزان الجوفي النوبي وحُسن استغلاله
8-طلب مناقشة مقدم من النائب الطاهر عبد الحميد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
9-طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد حته وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنشيط السياحة