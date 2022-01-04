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تفويض هيئة مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد 9 طلبات مناقشة

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القاهرة - سامية سيد - فوض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 9 طلبات مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشان عدد من الموضوعات، وجاءت طلبات المناقشة كالتالى:

 

 

1-طلب مناقشة مقدم من النائبة ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة

 

2-طلب مناقشة مقدم من النائبة  ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة نبات الجوجوبا لما له من فوائد اقتصادية

 

3- طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5 % من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون

 

4-طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار المحاصيل الزراعية

 

5-طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا

 

6-طلب مناقشة مقدم من النائبة آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية بالمناطق التاريخية والأثرية

 

7-طلب مناقشة مقدم من النائب تامر عبد القادر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الخزان الجوفي النوبي وحُسن استغلاله

 

8-طلب مناقشة مقدم من النائب الطاهر عبد الحميد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

 

9-طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد حته وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنشيط السياحة

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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