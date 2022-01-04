شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض هيئة مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد 9 طلبات مناقشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 9 طلبات مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشان عدد من الموضوعات، وجاءت طلبات المناقشة كالتالى:

1-طلب مناقشة مقدم من النائبة ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة

2-طلب مناقشة مقدم من النائبة ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة نبات الجوجوبا لما له من فوائد اقتصادية

3- طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5 % من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون

4-طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار المحاصيل الزراعية

5-طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا

6-طلب مناقشة مقدم من النائبة آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية بالمناطق التاريخية والأثرية

7-طلب مناقشة مقدم من النائب تامر عبد القادر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الخزان الجوفي النوبي وحُسن استغلاله

8-طلب مناقشة مقدم من النائب الطاهر عبد الحميد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

9-طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد حته وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنشيط السياحة