شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل بمجلس النواب حول أحداث شركة النصر للغزل بالمحلة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة سامية توفيق، وزارة قطاع الأعمال، بتقديم تقرير إلى المجلس عن أسباب وقوع حادث سقوط سقف أحد عنابر شركة النصر للغزل بالمحلة الكبرى، والذى نتج عنه وفاة أحد العمال، وإصابة آخرين.

وقالت فى بيان عاجل لها اليوم أمام الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أن هناك كارثة وقعت فى شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة ، ونتج عنه وفاة أحد المواطنين وعدد من المصابين.

وطالبت سامية توفيق تم عمل ترميم لسقف أحد العنابر ووقع على العمال وقت تغيير الوردية، مطالبة وزير قطاع الاعمال العام بتقديم بيان عن اسباب الحادث واسباب انهيار سقف العنبر والإجرءات التى اتخذها مع المصابين والمتوفى مؤكدة أنهما ضحية وتساءلت النائبة ما هو ذنب العامل البسيط الذى لقى حتفه، لافتة إلى أننا أمس من الساعة 3 العصر حتى 3 الفجر بيطلعوا فى جثته، منتقدة التأخير فى عملية الإنقاذ.

وتساءلت النائبة عن جدوى الدراسات المقدمة للمنشآت الآيلة للسقوط وكيف استلمت اللجنة والمهندس الاستشارى المبنى.