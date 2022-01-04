شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى يطالب سرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى النائب مصطفى بكرى، بيان عاجل فى مستهل الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، حول صرف العلاوات للعاملين بماسبيرو، قائلا: "متجمعين منذ ثلاثة أيام، ولابد من سرعة البت فى هذه المسألة، وذلك من خلال صرف مستحقاتهم المالية، وعلى الوزارات المعنية سرعة البت فى هذا الصدد، خاصة وأن التليفزيون يمثل أهمية قصوى ويعد ذراع الدولة فى مواجهة الحروب فى وقت الدولة مستهدفة.

وطالب بكري خلال بيانه العاجل، سرعة البت في مطالب العاملين بماسبيرو وصرف مستحقاتهم المالية والعلاوات، مؤكدا التليفزيون المصرى يضم كفاءات لديها القدرة على مواجهة الحروب التى تُحاك ضد الدولة المصرية، ومن ثم يجب تعظيم الاستفادة من هذه الكوادر.