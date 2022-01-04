شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قوانين أمام "النواب" اليوم للموافقة النهائية وقانون التخطيط للمناقشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأخذ مجلس النواب خلال جلسته العام اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الرأى النهائى على 6 مشروعات قوانين وهى:

1- مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد

2- مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

3- مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة

4- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

5- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972

6- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981

كما يحدد موعد مناقشة 9 طلبات مناقشة مقدمة من النواب.

ويناقش خلال الجلسة ايضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.