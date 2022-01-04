تسجيل 630 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

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الدمام - شريف احمد - باكستان تسجل 630 إصابة جديدة بفيروس كورونا - 0046

شيشي عععع ئئئئ واس داخليع / عام / باكستان تسجل 630 إصابة جديدة بفيروس كورونا إسلام آباد 01 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 04 يناير 2022 م واس سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 630 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.297.865 إصابة، منها 11.565 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28.945 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.257.355 حالة