شكرا لقرائتكم خبر عن 151 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الثلاثاء 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع بواقع 48 حالة عن أمس الاثنين وبارتفاع بواقع 105 حالات عن يوم الثلاثاء الماضي.

ونقلت صحيفة جابان توداي عن مسؤولي قطاع الصحة القول إن شخصين فقط، يتلقيان العلاج في المستشفى بسبب إصابتهما بأعراض شديدة في طوكيو، بارتفاع بواقع شخص عما تم تسجيله أمس الاثنين. وبلغ العدد على مستوى البلاد 54 حالة .

ويبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في اليابان مليون و 733 ألفا و 901 حالة، وحالات الوفاة 18 ألفا و392 حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.