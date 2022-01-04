شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 175 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 175 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 108 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 67 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 102841 حالة، 3256 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 94949 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636 .

وتم تسجيل ما إجماليه 54 حالة إصابة جديدة بدون أعراض يوم أمس، 33 منها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

وتشهد الصين حاليا ارتفاعا في عدد الإصابات المحلية بكورونا. ويأتي هذا بينما تستعد بكين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.