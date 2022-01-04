شكرا لقرائتكم خبر عن "إفريقية النواب" تناقش طلب إنشاء قناة تلفزيونية متحدثة باللغات الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلى، اجتماعين خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة طلبى إحاطة مقدمين من بعض النواب.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الوليلي، بشأن إنشاء قناة تلفزيونية متحدثة باللغات الإفريقية تماشياً مع السياسة المصرية لاستعادة مكانتها بين الدول الإفريقية".

وتعقد لجنة الشئون الإفريقية اجتماعا غدا الأربعاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن القيام بعمل رحلات توعوية للأماكن الأثرية للطلاب الأفارقة بالمدارس المصرية لتدعيم أواصر الانتماء للثقافة والهوية المصرية.