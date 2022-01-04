كورونا / الكويت تدعو مواطنيها لمغادرة بعض الدول الأوروبيّة

اسماعيل عبد الحي - دعت الكويت مواطنيها إلى عدم التوجه إلى دول أوروبية عدة ومغادرتها بسبب إرتفاع عدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وطلبت وزارة الخارجية الكويتية من مواطنيها عدم التوجه إلى دول أوروبية عدة من بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ومغادرتها في حال تواجدهم فيها بسبب إرتفاع عدد الإصابات بالمتحورة "أوميكرون".

ودعت وزارة الخارجية الكويتيين "إلى تأجيل سفرهم" بشكل عام ولا سيما إلى خمس دول أوروبية، هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا.

وحثت المواطنين الكويتيين "على مغادرة أراضي" هذه الدول والعودة إلى البلاد "نظرا للإرتفاع الكبير وغير المسبوق للإصابات" بفيروس كورونا.

هذا ويزور الكثير من مواطني الكويت أوروبا التي باتت مركزا لإنتشار المتحورة "أوميكرون" بغرض السياحة.

وإرتفع عدد الإصابات اليومية بكورونا في الكويت البالغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، بشكل كبير حيث زاد 20 مرة في غضون شهر ووصل إلى حوالي 600 حالة أمس.

المصدر: AFP