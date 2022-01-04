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الحكومة الكويتية تُؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

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أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الكويتي (الحكومة) اليوم، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، وفقًا للمادة (91) من الدستور.

وتقضي المادة (91) بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وكان قد صدر في 23 نوفمبر الماضي، الأمر الأميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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