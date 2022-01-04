بسبب اكتشاف 3 إصابات بكورونا.. الصين تحجر أكثر من مليون شخص

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - يناير - 2022 9:32 صباحًا

فرضت السلطات الصينية حجرا صحيا على أكثر من مليون شخص في مدينة وسط البلاد، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيلها لـ3 إصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت مدينة يوتشو التي تعد حوالي 1,17 مليون نسمة وتقع في مقاطعة خنان أنه سيتعين على جميع السكان التزام منازلهم اعتبارا من ليل الاثنين للسيطرة على تفشي الفيروس، وذلك نتيجة اكتشاف 3 إصابات في الأيام الأخيرة.

وجاء في بيان نشر أمس الاثنين أن على سكان المنطقة الواقعة وسط المدينة “عدم مغادرة منازلهم”، فيما ستكون هناك “حراسة وبوابات” في كل التجمعات السكانية “لتطبيق تدابير منع الوباء ومكافحته بشكل صارم”.

وسبق أن أعلنت المدينة وقف خدمات الحافلات وسيارات الأجرة وإغلاق مراكز التسوق والمتاحف والوجهات السياحية.

وسجلت الصين، اليوم الثلاثاء، 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 5 منها في مقاطعة خنان و8 ضمن مجموعة منفصلة مرتبطة بمصنع للملابس في مدينة نينغبو شرقا.

ورغم أن عدد الإصابات المسجلة يعد منخفضا مقارنة بالأرقام المعلنة في دول أخرى، سجلت الصين أعداد إصابات يومية قياسية في الأسابيع الأخيرة لم تشهدها منذ مارس عام 2020.

ويأتي ارتفاع عدد الإصابات في وقت تستعد بكين لاستضافة الأولمبياد الشتوي الشهر المقبل.