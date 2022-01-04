شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع خمسة أشخاص جراء انهيار أرضي جنوب غرب الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى خمسة أشخاص حتفهم فيما لا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين بعدما وقع انهيار أرضي بموقع بناء في مدينة بيجيه بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات المحلية القول اليوم الثلاثاء إن الانهيار الأرضي وقع الليلة الماضية.

وأضافت المصادر أنه حتى الساعة السابعة من صباح اليوم، تم العثور على ثمانية أشخاص، حيث تم نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج وهم في حالة مستقرة، بينما تأكدت وفاة خمسة آخرين.

وهرع أكثر من 720 من عاملي إدارات الطوارئ والإطفاء والأمن العام إلى موقع الحادث للبحث عن المفقودين.