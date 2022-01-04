شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر أوجاساوارا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت تقارير إخبارية بأن زلزالا قويا ضرب المنطقة الواقعة قبالة جزر "أوجاساوارا" اليابانية فى ساعة مبكرة اليوم بالتوقيت المحلى.

وذكرت الوكالة اليابانية للرصد الجيولوجي أن شدة هذا الزلزال بلغت 6.3 درجة على مقياس ريختر، وتم رصده بالمنطقة الواقعة قبالة جزر "أوجاساوارا" التابعة لمقاطعة طوكيو.

وأضافت الوكالة اليابانية للرصد الجيولوجي أن مركز هذا الزلزال يقع عند خط عرض 27.1 درجة شمالا وخط طول 142.5 شرقا، وعلى عمق 70 كيلومترا.

و لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء هذا الزلزال، كما أشارت التقارير إلى أنه لم تصدر تحذيرات حتى الآن أيضا من احتمال وقوع موجات مد جارفة "تسونامى" من جراء هذا الزلزال.