ألم في المعدة... نقل الرئيس البرازيلي إلى المستشفى

أخبر الطبيب الخاص لرئيس البرازيل أحد المواقع الإخبارية أنه تم نقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المستشفى في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين بسبب ألم في البطن وتم فحصه لمعرفة إذا كان من الضروري إجراء عملية له.

وعرضت قناة جلوبو التلفزيونية صوراً للرئيس بولسونارو وهو ينزل سلم الطائرة الرئاسية بعد وصوله إلى العاصمة ساو باولو قرابة الساعة 1.30 صباحاً. وأضافت قناة جلوبو أنه تم نقله بعد ذلك إلى مستشفى فيلا نوفا ستار.

وتم نقل بولسونارو إلى المستشفى عدة مرات منذ تعرضه للطعن خلال حملته الانتخابية عام 2018. وفي يوليو تموز 2021، تم نقله إلى مستشفى فيلا نوفا ستار بسبب انسداد في الأمعاء بعد معاناته من الفواق المزمن.