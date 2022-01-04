03 يناير , 2022
ذهب لشراء الحليب فأصبح مليونيراً
أعلن مسؤولو اليانصيب في ولاية فيرجينيا الأميركية أن دينيس ويلوبي من نورث تشيسترفيلد ذهب إلى متجر «7 Eleven» لشراء حليب الشوكولاتة لأطفاله وقرر شراء بطاقة يانصيب.
وتبين أن البطاقة وجائزتها مليون دولار هي الفائزة بالجائزة الأولى، وويلوبي هو ثاني لاعب يفوز بالجائزة الأولى لهذه اللعبة.
وقال مسؤولو اليانصيب إن احتمالات الفوز بها هي 1 بين 1632000.
وتم منح الأب المحظوظ الاختيار بين الحصول على جائزة المليون دولار كاملة في دفعات سنوية على مدى 30 عاما أو دفعة نقدية لمرة واحدة قدرها 640205 دولارات قبل الضرائب.
وصرح المسؤول بأن ويلوبي فضّل الخيار الثاني، وفقا لموقع «سي إن إن».
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