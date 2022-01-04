بالصور والفيديو - أمطار غزيرة تغرق الشوارع وتجرف السيارات في الكويت

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03 يناير , 2022
أمطار غزيرة تغرق الشوارع وتجرف السيارات في الكويت.
شهد العديد من المناطق في الكويت هطول أمطار غزيرة، تسببت في خسائر مادية وبشرية.
وأفادت فرق الطوارئ الكويتية بأن السيول جرفت بعض السيارات وألحقت أضراراً مادية ببعض الممتلكات، مؤكدة تسجيل أكثر من مائة بلاغ حتى ظهر أمس الأحد، معظمها في محافظتي حولي والفروانية، حيث تمكنت من إنقاذ 106 أشخاص كانوا عالقين في تجمعات المياه في الطرق والمنازل.
ودعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين، في وقت سابق، إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم.
وحسب بيان نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع «تويتر»، فقد عللت دعوتها إلى عدم الخروج من المنازل بهطول الأمطار الذي تشهده البلاد حالياً.
وطالب البيان الذي أصدرته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، مستخدمي الطرق والموجودين حالياً في المخيمات بضرورة توخي الحيطة والحذر، مناشدة إياهم عدم التردد عند الضرورة في الاتصال على هاتف الطوارئ، أو عمليات الدفاع المدني، لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.
كما طالبت مرتادي البحر بضرورة الاتصال على «عمليات خفر السواحل» عند مواجهتهم أي حالة طارئة.
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