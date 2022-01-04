العراق يتلقى دعوة عربية وإقليمية لإنشاء مدن صناعية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، تلقي العراق دعوات من دول عربية وإقليمية لإنشاء مدن صناعية جديدة.

وقال مدير هيئة المدن الصناعية، في الوزارة حامد عواد محمد للصحيفة الرسمية إن "هناك دعوات من الدول الإقليمية والعربية لإنشاء مدن صناعية جديدة كإيران والسعودية والكويت ومصر وسوريا وتركيا".

وأشار إلى "إجراء لقاءات مع وفود أغلب تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين في مؤتمر المدن الصناعية الذي عقد في سوريا للتباحث بهذا الشأن، فيما جرى اللقاء مع تركيا لإنشاء مدينة اقتصادية في شمال العراق على الحدود الفاصلة بين البلدين".

وفيما يخص المدينة الاقتصادية، مع الأردن، أكد محمد "إنهاء جميع الإجراءات واستحصال الموافقات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتخصيص الأرض، وحالياً تستعد الهيئة لمرحلة دراسة الجدوى وإعداد التصاميم الأساسية للمدينة من قبل منظمة دولية ليتم الإعلان عنها للتطوير بالتعاقد مع شركات عالمية ودولية وإقليمية، وتحويل المنطقة إلى جاذبة للمستثمرين والصناعيين والأيادي العاملة".

وأشار إلى "الاتفاق مع رجال أعمال وصناعيين عراقيين مقيمين في الأردن ممن يمتلكون عدداً كبيراً من المصانع في عمان بغية الحصول على الدعم واستثمار المدينة من قبلهم، فضلاً عن مشاركة الصناعيين الأردنيين".

وأوضح محمد، أن "المدينة الاقتصادية بين العراق والأردن تعد مدينة تنموية صناعية ومنطقة حرة للتبادل التجاري، وتبلغ مساحتها في الجانب العراقي 4800 دونم ومثلها على الجانب الأردني".

وأعلن العراق خلال العام الماضي الاتفاق مع الأردن على المباشرة بتشييد مدينة صناعية مشتركة على حدود البلدين على مقربة من معبر طريبيل البري، إذ وقع البلدان على اتفاقيات في مجالات متعددة، منها ثنائية وأخرى ثلاثية إلى جانب مصر، خلال مؤتمرات قمة عقدت بين الدول الثلاث، كان آخرها عندما احتضنت بغداد آخر قمة ثلاثية بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، في حزيران الماضي.