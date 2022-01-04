بالطائرات المسيرة.. هجوم يستهدف قاعدة 'عين الاسد' في الانبار – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتعرض قاعدة "عين الاسد" الى هجوم بالطائرات المسيرة في محافظة الانبار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "منظومة الدفاعات الجوية تمكنت من اسقاط طائرتين مسيرة حاولت استهداف قاعدة "عين الاسد" في محافظة الانبار".

ويوم أمس، افاد مصدر أمني، باسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "منظومة الدفاع الجوي سيرام تمكنت من اسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي وابعاد ٢ خارج محيط القاعدة دون اصابات تذكر".