شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الرحلات البحرية في البرازيل حتى 21 يناير جراء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الفرع البرازيلي لجمعية خطوط الرحلات البحرية "كليا" يوم الاثنين إنه سيجري تعليق عمليات الرحلات البحرية في البرازيل حتى 21 يناير بسبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا على متن السفن.

وسينطبق القرار، الذي أكدت الجمعية أنه تطوعى، على الفور على الرحلات الجديدة، أما السفن التي تبحر بالفعل ستكمل رحلاتها كما هو مخطط لها.

وذكرت وكالة الصحة البرازيلية (انفيسا) أنها أمرت بإلغاء رحلتين بحريتين وأوصت وزارة الصحة بتعليق موسم الرحلات البحرية .

كما أعلنت "أنفيسا" عن إجراء تحقيقات مع شركتين للرحلات البحرية تعملان في البرازيل، وهما شركة "إم إس سي كروزس" السويسرية و"كوستا كروسيير" الإيطالية، لاحتمال عدم الامتثال للأنظمة الصحية.

وقالت إن 798 شخصا من بين ركاب وطاقم خمس سفن فى البرازيل ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الايام التسعة من 26 ديسمبر إلى 3 يناير .

ويقارن ذلك بـ 31 حالة منذ بدء الموسم في أول نوفمبرأي قبل 55 يوما. وكانت نسبة 60% من أحدث حالات العدوى من بين أفراد الطاقم.