كوريا الجنوبية.. تسجيل 3024 إصابة جديدة بكورونا و51 وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت كوريا الجنوبية 3024 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى جانب 51 وفاة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 645 ألفا و226 شخصاً، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

كما أضافت البلاد 51 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5781 وفاة.

وذكرت يونهاب أن السلطات ما تزال في حالة تأهب قصوى مع تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بمتحور "أوميكرون".

وفيما يتعلق باللقاحات، أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 6ر42 مليون شخص أو 1ر83% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص قد تلقوا التطعيم الكامل، بينما تلقى 19 مليون شخص أو 37% جرعات تعزيزية.