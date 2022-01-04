شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تفتح ملف مراكز الشباب وتبحث تنمية مواردها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، برئاسة النائب محمود حسين، عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم الإسراع في إنشاء مراكز الشباب رغم صدور قرارات إزالة منذ أكثر من عشرة سنوات وهم: (مدينة تمي الأمديد- كفر الأمير- تمي الأمديد)، وعدم استكمال مركز شباب الربع – تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

وتناقش أيضا طلب بشأن عدم الاهتمام بالمقترح الخاص بإنشاء صالة ألعاب فردية بمركز شباب الاندلس – حي المرج- القاهرة، وأخر حول تقاعس مديرية الشباب والرياضة في تنفيذ تطوير مسرح مركز شباب الاندلس، وإهدار المال العام في التعمد بإيجار قاعات الافراح بنادي المرج الرياضي بثمن أقل من القيمة السوقية، وفقا لما ورد بطلب الإحاطة.

وتنظر اللجنة طلب الإحاطة بشأن عدم إبرام البروتوكول الخاصة بمراكز الشباب بشأن عائد الاستثمارات التي تنشئها مراكز الشباب، إعادة تنجيل مركز شباب تصفا وكفر تصفا ومركز كفر شكر وميت العطار مركز بنها، وإشهار مركز شباب كفر عطا الله مركز بنها، بالإضافة للانتهاء من تنجيل ملعب مركز شباب جميزة بني عمرو بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، واستكمال اعمال التنجيل واسناد اعمال التنجيل بملاعب قرى صافور- أبو متنا- شبرا صورة- أبو كلوبة.