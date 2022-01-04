خلافات زوجية انتهت بالمشنقة..كيف تخلص خراط كفر الشيخ من زوجته وشقيقها بمدرسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لم يدري خراط يقيم بمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ، أن تكون نهايته التفاف حبل المشنقة حول رقبته، بسبب قتله زوجته، وشقيقها في محل عمل الأخير بمدرسة بكر الابتدائية، مستخدمًا سلاح أبيض "سكين"، نتيجة وجود خلافات زوجية مع المجني عليها الأولى جعلتها تترك منزلها.

قررت المحكمة حضوريًا وبإجماع أراء اعضائها بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام عما أسند إليه بقتل زوجته وشقيقها داخل مدرسة، وحددت المحكمة جلسة يوم 7 فبراير 2022 للنطق بالحكم.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 506 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 2794 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

في يوم 12 يولية 2020، وقعت المأساة عندما حمل "أحمد.ص.ع.ي"، في نهاية العقد الثالث من عمره، يعمل خراط، ويقيم بعزبة بكر التابعة لقرية الرصيف بمركز الرياض في كفر الشيخ، سلاح أبيض "سكين"، وتوجه إلى مدرسة بكر الإبتدائية محل عمل شقيق زوجته ويدعى "إيهاب.ك.م.ب"، وطعنه بالسلاح الأبيض قاصدًا من وراء ذلك إزهاق روحه عمدًا مع سبق الإصرار، والترصد.

تقترن تلك الجناية أو الواقعة بأخرى بأنه في ذات الزمان والمكان قتل المجني عليها زوجته، وتدعى "بسمة.ك.م.ب"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، فيما وجهت للمتهم تهمة أخرى عبارة عن إحرازه سلاح أبيض "سكين"، بغير مسوغ قانوني.

العقيد فتحي إبراهيم رزق، مفتش مباحث مركز شرطة الرياض وقتذاك، فوجئ في مقر عمله بمركز شرطة الحامول، بالمتهم أمامه، ومعه السلاح أبيض "سكين"، عقب ارتكابه لجريمته مقرًا له بقتله زوجته، وشقيقها بالسلاح الأبيض الذي برفقته، وذلك بسبب خلافات زوجية مع زوجته جعلتها على أثرها إلى ترك منزل الزوجية، فيما دلت تحريات السرية على صحة ما ورد على لسان المتهم.