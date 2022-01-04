معهد الفلك ينشر صورة مثيرة للقمر.. اعرف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية- أو مرصد حلوان، بيانًا صحفيًا حول صورة جديدة للقمر.

وقال المعهد في البيان: "الصورة لأجزاء من القمر الكامل خلال أشهر عام 2021، وهي مأخوذة لكل قمر مكتمل في عام 2021 ضمن مشروع التصوير الفلكي الذي امتد على مدار العام لـFull Moon وتم التقاطها من كولكاتا بالهند بنفس بالكاميرا وبنفس المقياس، والصورة مركبة ومرتبة حسب الشهور، ويظهر من الصور تغير الحجم الزاوي للقمر الكامل على مدار العام اعتمادًا على بعده عن كوكب الأرض".

يُشار إلى يمين الصورة (الشهر الميلادى - وبعدها اسم البدر، والمسافة بالكيلومترات، والحجم الزاوي بالدقائق القوسية المقابلة لـ 1/60 من الدرجة.

ويمكن الاستدلال منها على أكبر قمر مكتمل (بالقرب من نقطة الحضيض أو أقرب اقتراب) في مايو كذلك على أصغر قمر مكتمل (بالقرب من الأوج، والقمر الأبعد) في ديسمبر.

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