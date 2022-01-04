شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 175 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 175 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الاثنين، ارتفاعا من 161 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 108 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 101 قبل يوم.

كانت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد والذي تخضع عاصمته شيان لإغلاق في محاولة للسيطرة على انتشار المرض.

وسجلت الصين أيضا 54 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 35 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى نهاية يوم الاثنين 102841 إصابة مؤكدة.