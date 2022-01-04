فيروس كورونا المستجد "يحاصر" الكونغرس الأمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال طبيب مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) أمس الاثنين إن الكونجرس يشهد زيادة غير مسبوقة في حالات كوفيد-19، حيث ارتفع معدل الحالات الإيجابية على مدى سبعة أيام في موقع فحص بالكونغرس إلى 13 بالمئة من واحد بالمئة فقط في أواخر نوفمبر.



وتحدث معظم إصابات فيروس كورونا في مبنى الكونغرس بين أشخاص تم تطعيمهم، حيث تمثل النسخة المتحورة الجديدة "أوميكرون" حوالي 61 بالمئة والمتحور دلتا 38 بالمئة، على أساس عينة محدودة حتى يوم 15 ديسمبر، حسبما قال الدكتور برايان موناهان للمشرعين والموظفين في خطاب أمس الاثنين.

تأتي هذه الزيادة في الكونغرس في الوقت الذي قفزت فيه حالات كوفيد-19 الجديدة في الولايات المتحدة في الأيام السبعة الماضية إلى ​​418000 إصابة يومية في المتوسط، وفقا لإحصاء رويترز.

وأشار موناهان إلى أن انتشار العدوى بين من تم تطعيمهم في مبنى الكونجرس لم يؤد إلى دخول المستشفى أو الإصابة بأعراض خطرة أو حدوث وفيات، وهو ما وصفه بأنه يثبت أهمية التطعيمات.