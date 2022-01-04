اخبار العالم

إصابة 14شرطيا خلال احتجاجات ضد إجراءات كورونا في ليختنشتاين الألمانية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

تعرضت الشرطة لهجوم خلال مظاهرات ضد تدابير مكافحة فيروس في بلدة ليختنشتاين الألمانية بولاية سكسونيا أمس الإثنين.

وذكرت الشرطة أن 14 من عناصرها أصيبوا.

وذكرت إدارة الشرطة "أن شخصا حاول أخذ سلاح الخدمة من شرطي وتعرض شرطي آخر للعض من قبل أحد المشاركين في التجمع".

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل خلال الاشتباكات.

ووجهت اتهامات إلى 40 مشاركا عنيفا بإلحاق أذى جسدي خطير والاعتداء على أفراد أجهزة إنفاذ القانون.

وخرج عدة آلاف من الأشخاص إلى الشوارع في احتجاجات غير قانونية في جميع أنحاء ولاية سكسونيا بشرقي ألمانيا.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا