شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخفف قواعد السفر لعدد من الدول بعد تشديدها جراء "أوميكرون" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خففت الحكومة الألمانية قواعد السفر لعدد من الدول، بعد أسابيع من إضافتها إلى قائمة الخطر بسبب تفشي المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا

وأعلن معهد روبرت كوخ مساء الاثنين أنه تم شطب كل من بريطانيا وجنوب أفريقيا وناميبيا وزيمبابوى وليسوتو واسواتينى وبوتسوانا ومالاوى وموزمبيق، من قائمة البلاد ذات الصلة بالمناطق التي تشهد انتشارا لمتحورات فيروس كورونا مصدر القلق.

وكان الأشخاص الذين يسافرون إلى ألمانيا من تلك المناطق يضطرون للخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد وصولهم، بغض النظر عن حالة التطعيم مع عدم وجود خيار للاختبار لرفع الحجر عنهم.

وبموجب تلك القواعد، لم يُسمح سوى للمواطنين الألمان والمقيمين بالعودة إلى البلاد من أماكن في تلك القائمة.

وتسري التغييرات اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وبعدها لن يتم إدراج أي مناطق على قائمة المتحورات المثيرة للقلق لفيروس كورونا.

وسيجري ادراج بريطانيا والدول الافريقية الثماني بدلا من ذلك على قائمة ألمانيا للمناطق عالية الخطورة.