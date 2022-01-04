شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. متظاهرون يشتبكون مع الشرطة رفضًا لإجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشتبك محتجون رافضون للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا مع الشرطة في مدينة ماجديبورج بوسط ألمانيا.

وقالت السلطات إن المتظاهرين اخترقوا صفوف الشرطة، كما ألقوا زجاجات وألعاب نارية على عناصرها.

ولم يتم الإبلاغ في البداية عن إصابة أي من عناصر الشرطة.

وكان حوالى 2500 شخص قد تجمعوا للاحتجاج في ماجديبورج، وهي واحدة من عدة مظاهرات حاشدة ضد سياسات الحكومة الألمانية ضد الجائحة التي انطلقت مساء الاثنين .

وكما هو الحال مع العديد من المظاهرات، لم يتم تسجيل الاحتجاج في ماجديبورج لدى السلطة المحلية.